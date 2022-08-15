Стало известно, кто погиб на тюменской трассе в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Стало известно, кто погиб на 53-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково в страшном ДТП с легковушкой и грузовиком. Авария произошла накануне, 14 августа.

– Установлены личности погибших. Это 42-летний водитель и 40-летняя пассажирка «Мицубиси», жители Нефтеюганска, – сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что грузовик, груженный бетонными блоками, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, а затем машины загорелись. Водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии, водитель грузовика отделался ранением. Бетонные блоки упали на дорогу и повредили проезжающий мимо автомобиль.

– По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД «Ялуторовский» возбуждено уголовное дело, – прокомментировали в регионального управлении МВД.