Под Тюменью грузовик с бетонными блоками протаранил легковушку: есть погибшие

Фото: ГИБДД по Тюменской области

На дорогах Тюменской области вновь погибли люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла сегодня, 14 августа, на 52 километре трассы Ялуторовск-Тюмень.

- По предварительным данным, грузовик, груженный бетонными блоками, выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем, а затем машины загорелись. К сожалению, водитель и пассажир легковушки погибли на месте аварии, их личности сейчас устанавливаются. Водитель грузовика отделался ранением, - уточнили в ведомстве подробности случившегося.

Фото: ГИБДД по Тюменской области

Кроме того, бетонные блоки упали на дорогу и повредили проезжающий мимо автомобиль.

Сейчас движение по трассе перекрыто в обе стороны. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.