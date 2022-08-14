Фото: скриншот из видео

Певица Варвара поздравила жителей Тюменской области с днем рождения региона. Перед выходом на сцену она записала небольшой ролик, в котором пожелала каждому здоровья в троекратном размере, настоящего счастья и любящую семью.

Напоминаем, что вместе с Варварой в праздничном концерте, который уже начался на площади 400-летия Тюмени, участвуют Таисия Повалий, группа «Республика», Петр Дранга, Руслан Алехно, Глеб Матвейчук, Игорь Демарин и Инна Рудник.

Ранее жителей региона поздравил губернатор Александр Моор. Он пожелал землякам крепкого здоровья, энергии созидания, добрых инициатив, счастья и благополучия.