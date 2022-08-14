Он отметил высокий вклад в развитие региона всех его жителей

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей с 78-й годовщиной региона.

– Дорогие земляки, поздравляю вас с днем рождения Тюменской области. У нашего региона удивительная история, во все времена и эпохи эта земля становилась родным домом для очень разных людей. Здесь они видели будущее, строили и реализовывали масштабные проекты, – произнес он, обратившись к жителям.

Особое место в развитии региона Александр Моор отвел первопроходцам, которые совершили трудовой подвиг, покоряя непроходимые болота и необжитые места. Благодаря им страна получила тюменскую нефть и узнала об уникальных газовым месторождениях.

Также губернатор отметил немалый вклад в развитие области работников агропромышленного комплекса. Именно они обеспечили продовольственную безопасность Тюменской земли, развивали промышленность, науку и сельское хозяйство.

Не забыл Александр Моор упомянуть и о влиянии на становление региона обычных людей, которые своими идеями, талантом, трудом и деятельным участием вершат большие и малые перемены к лучшему.

– Дорогие друзья, желаю всем нам успеха и побед на благо Тюменской области и России. Крепкого здоровья, энергии созидания, добрых инициатив, счастья и благополучия. С праздником, с днем рождения, Тюменская область, – завершил праздничное обращение губернатор.