В Тюмени строят уникальную котельную. Фото: Архив "КП"

В Тюмени строят уникальную котельную. Подготовка к зимнему сезону у коммунальщиков идёт полным ходом.

Так, современный модуль, работающий дистанционно, возводят в районе ММС. Новую котельную собирают из блоков на улице Мелиораторов. Конструкцию доставили частями прямо с завода.

– Для Тюмени это уникальное сооружение. Оно подстраивается под температуру воздуха и выдаёт столько тепла, сколько необходимо. Ресурс будет расходоваться экономнее. Сборка почти завершена, остались внутренние работы. Сейчас идут соединения первого и второго этажей. Собираются узлы, которые невозможно было собрать на месте, – рассказал представитель подрядной организации Игорь Костицин.

Всего в областной столице десять современных котельных. Несмотря на небольшую площадь, сооружение может отапливать целый район, уточняет «Вслух.ру».