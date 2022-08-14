Фото: Вслух.ру

В Заводоуковске установили памятник воспитанникам Первой московской спецшколы ВВС. Как сообщает «Вслух.ру», учебное заведение было эвакуировано в город еще в 1941 году. Его учеников готовили к поступлению в авиационные училища.

Скульптурная композиция изображает молодого парня и девушку, кружащихся в танце. Прообразом последней стала советская поэтесса Юлия Друнина, приехавшая в Заводоуковск вместе с родителями в 17 лет, когда грянула Великая Отечественная. На фронт из-за юного возраста Юлю не взяли, тогда она устроилась санитаркой в госпиталь.

В тылу Друнина написала много стихотворений о войне и о великом желании защищать Родину.

Скульптуры изготовил упоровский мастер Дмитрий Маколкин. На работу у него ушло больше двух месяцев.