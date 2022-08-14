Тюменцы могут отправить книги детям Донбасса и в Успенский дом-интернат Фото: Вера Зенина

Тюменское отделении «Молодой Гвардии» запустило благотворительную акцию, посвященную сбору книг для постояльцев Успенского дома-интернета. Также молодогвардейцы собирают образовательные материалы и учебники для жителей освобожденных территорий Украины. Часть собранной литературы передадут в школы и библиотеки Донбасса. Кстати, будут приниматься книги не ранее 2012 года выпуска, сообщает «Тюменская область сегодня».

– Очень важно подбирать книги в соответствии с возрастом и интересами ребенка. Наш сбор поможет получить юным читателям доступ к современной литературе и новым изданиям. Чтение интересной, красочной книги - радость для каждого ребенка, - считает заместитель руководителя ТРО ВОО «Молодая Гвардия» Владимир Соколов.

Кроме того, жители Тюменской области продолжают собирать книги для ребят из Донецкой и Луганской народных республик в рамках федеральной акции «Дети - детям».

В информационном центре регионального правительства напомнили, что передать рассказы, сказки, повести, сборники произведений все желающие могут до 21 августа. Точки сбора книг работают по всей области. В Тюмени принести литературу можно во Дворец творчества и спорта «Пионер» (ул. Челюскинцев, 46), центр «Семья» (ул. Геологоразведчиков, 14а и ул. Амурская, 150), а также в региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации (пр. Солнечный, 10/1).