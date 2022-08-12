Андрей Артюхов заявил о высокой оценке тюменских строителей в стране.

В Тюмени состоялось торжественное собрание, посвященное Дню строителя. По словам исполняющего обязанности председателя облдумы, в настоящее время это одна из самых востребованных профессий.

– Благодаря вашему труду в регионе появляются новые школы, больницы, спорткомплексы, современное, комфортное жильё. Все это формирует гармоничную и безопасную среду в наших городах и сёлах. Как, например, спортивный комплекс в селе Мальково, в котором я недавно побывал и который стал украшением территории, – рассказал Артюхов.

Руководитель фракции «Единая Россия» отметил, что местные профессионалы строят объекты по всей стране.

– Вчера президент Владимир Путин открывал мост в Череповце. В сюжете по всем федеральным телеканалам наряду с министром и губернатором комментарий давал тюменский строитель, – сообщил он.

Отдельные слова благодарности Андрей Артюхов адресовал ветеранам отрасли. Единоросс заявил, что их труд преобразил нашу область: «Благодаря вам мы живем в современном, красивом и уютном регионе, что подтверждают многочисленные рейтинги и отзывы наших земляков. Желаю здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям».