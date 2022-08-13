Школьников из Тюмени научили обходить «дорожные ловушки» в родном дворе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

20 будущих второклассников тюменской школы № 94 научились обходить «дорожные ловушки» во дворе. Интерактивное занятие для ребят провели сотрудники ГИБДД.

– Дорожные ловушки – это припаркованный транспорт, из-за которого юному пешеходу не видно движущегося во дворе автомобиля. Непросто и водителям: узкие дворовые проезды часто не оставляют места для маневра, когда малыш выбегает прямо под колеса, погнавшись за укатившимся с детской площадки мячом, – объяснили ребятам сотрудницы отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Тюмени Татьяна Горлова и Дарья Кушнарева

Женщины напомнили детям, как правильно переходить улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нужно посмотреть налево, потом направо, убедиться, что все автомобили остановились, и только тогда идти через дорогу, передает «Тюменская область сегодня».