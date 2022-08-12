Жители Тюмени могут увидеть звездный дождь в ночь с 12 на 13 августа. Фото - Александр Меркушев.

Жители Тюмени могут увидеть звездный дождь в ночь с 12 на 13 августа. Это ежегодное природное шоу связано с прохождением нашей планеты через шлейф пылевых частиц от кометы Свифта-Туттля, объясняет астроном-любитель Виталий Угренинов.

По его словам, Персеиды – это самый известный и к тому же очень удобный для наблюдения метеорный поток. Так, его высокая активность (порядка 100 метеоров в час) держится уже много лет. Максимум приходится на середину августа, когда стоят теплые ночи. Другой метеорный дождь со сравнимой активностью – Геминиды – проходит в середине декабря. Это обстоятельство, утверждает тюменец, не способствует его популярности.

– Главным правилом при выборе места охоты является отсутствие источников света. Нужно выбираться подальше от уличных фонарей и автомобильных фар. Желательно в поле, где ничего не закрывает обзор. Метеоры вспыхивают по всему небу, поэтому широкий обзор будет важен. Точка, откуда они вылетают (радиант), находится в созвездии Персея – отсюда и название, – сообщил Угренинов.

Он отмечает, что пик активности придется на шесть часов утра 13 августа, это значит, что в течение ночи интенсивность метеоров будет увеличиваться вплоть до рассвета.

– Условия видимости Персеид отличаются от года к году. Сейчас одолевает смог от пожаров. Он способен поглотить почти все метеоры, но будем надеяться, что дым уйдет. Кроме погоды, есть еще один фактор, существенно влияющий на количество видимых метеоров, – это Луна. И в этом году она будет совсем некстати сиять всю ночь, полная и яркая. Лунный свет затмевает слабые метеоры, а их как раз большинство. Поэтому в лучшем случае мы увидим не 100, а 20 – 30 метеоров в час, – говорит Угренинов.