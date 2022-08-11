В Тюмени осудили подельника «смотрящего», вымогавшего деньги у проституток.

В Тюмени на 8,6 лет осужден Рустам Дусанов (он же Татарин). Бандит состоял в ОПГ, вымогал деньги у проституток и ездил с гранатой.

Осужденный подтвердил, что с января 2019 года по июль 2020 года в областной столице действовало преступное сообщество. Банда вымогала деньги у жителей региона и у ночных бабочек.

– Все участники конспирировались, созваниваясь с разных номеров. У многих были разные симки. Для конспирации они встречались со своими жертвами в людных местах. Например, в кафе на улицах Малыгина и Федюнинского, а также у домов на Широтной и на улице 50 лет Октября, – рассказали о подробностях дела в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Задержали Татарина ночью 18 ноября 2020 года на перекрестке улиц 50 лет ВЛКСМ и Салтыкова Щедрина. Он ехал на автомобиле «Тойота-хай-люкс». У него изъяли ручную боевую гранату, Рустам носил и возил он ее с собой с 2017 года.

В настоящее время в Тюменском областном суде ведётся судебное следствие по уголовному делу преступной группировки, в которой был задействован Дусанов. На скамье подсудимых оказались предполагаемый криминальный авторитет Сергей Патрушев и его подчинённые, которых задержали после жалоб девушек легкого поведения.