В Тюмени строят отдельный ЖК для врачей и медсестер. Фото: Александра Васягина

В Тюмени строят дома для сотрудников «Медицинского города». Три здания возводят в районе улицы Юрия Семовских, там располагаются радиологический центр и перинатальный центр «Мать и дитя». О проекте рассказала во время пресс-тура директор департамента здравоохранения Наталья Логинова.

– Это дома для медиков, которые работают здесь. Уже завершается ремонт. Получится такой микрогородок. Сотрудникам предоставят квартиры, а на первом этаже расположится детский сад для их детей, медики смогут в начале рабочего дня оставить ребенка, а потом, когда закончат трудиться, забрать, – сообщила Логинова.

В состав «Медгорода» входят пять учреждений, они оказывают почти 70% от общего объема высокотехнологичной медицинской помощи. Сегодня там работают, по словам реководителя депздрава, около 30 тысяч специалистов.

Недавно благодаря «Медгороду» у тюменца обнаружили редкую болезнь. Помогли высокие технологии. У мужчины подозревали рак, но МРТ показало, что симптомы вызвала болезнь Ормонда.

Впрочем, рак в «Медгороде» тоже лечат успешно. У 30-летнего Олега Шавырина из Нового Уренгоя обнаружили рак желудка. Ямальские и московские врачи отмерили Олегу всего несколько дней жизни, но тюменские специалисты все-таки смогли поставить верный диагноз и вызвать частичную ремиссию.