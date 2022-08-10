Кто первым заявил о себе на участие в конкурсе «Тюменская марка-2022».

Конкурс «Тюменская марка» продолжает принимать заявки.

Первой на призыв откликнулась Вера Плотникова – индивидуальный предприниматель. Она руководит салоном декоративных покрытий «Веанди DERUFA», где придумывают уникальные техники нанесения штукатурки и разрабатывают интерьерные панно. В этом году коллектив решил побороться за звание лучшей компании в рамках конкурса «Тюменская марка». И первым подал заявку на участие.

– Мне очень нравится формат «Тюменской марки» в этом году. Честно говоря, я не ожидала, что буду первой. Боялась не успеть, – поделилась Вера Плотникова.

Фото предоставлено "КП".

Незадолго до старта конкурса Торгово-промышленная палата Тюменской области организовывала встречу главы города Тюмени Руслана Кухарука с представителями бизнес-сообщества.

После этого мероприятия у представителей интерьерного салона остался памятный подарок – футболка в единственном экземпляре с автографом и пожеланием удачи от мэра Тюмени. Вера Плотникова посчитала это своеобразным благословением на участие в конкурсе «Тюменская марка», и снова неожиданная радость – она первая в списке претендентов на участие.