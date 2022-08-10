За 8 месяцев строительство первого дома в ЖК «Домашний» завершено на 70%. Фото: Предоставлено "КП"

Строительство первого цифрового микрорайона Тюмени идет ударными темпами. ЖК «Домашний» – новый проект федерального застройщика «Страна Девелопмент». Возведение дома «Сибирский» началось в конце прошлого года, по графику ввести его в эксплуатацию планировалось в 1 квартале 2023 года. Но ранее девелопер анонсировал досрочную сдачу – ключи от новых квартир новоселы получат уже в этом году.

Проезжающим мимо микрорайона видно, что строительство первого дома подходит к завершению. Во всех парадных ведутся работы по обустройству кровли. Рабочие выполняют укладку кирпича уже на уровне 11-го этажа. На треть завершены штукатурные работы в квартирах.

70% квартир в первом доме жилого комплекса уже нашли своих хозяев. В доме «Сибирский» – четыре парадные от 9 до 13 этажей, спроектировано 436 квартир. Покупателям доступны лоты с высокими потолками от 2,7 м, с угловыми окнами или лоджиями, с балкончиками или просторными террасами, с приватными мастер-спальнями или вместительными гардеробными. Все квартиры продаются с отделкой white box, также предлагается опции «Ремонт и кухня от застройщика».

В июне застройщик анонсировал старт продаж во втором доме – «Зодчих». Сейчас в продаже чуть более 300 квартир из 373 возможных. Отметить новоселье тюменцы смогут в конце 2023 года.

Каждая квартира в микрорайоне будет оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения. Домофоны будут оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID. Когда хозяин квартиры вернется домой, лифт автоматически спустится на первый этаж.

ЖК «Домашний» спроектирован таким образом, что внутри каждого дома располагается приватный уютный двор без машин, в то время как сквозь весь микрорайон проходит единая зеленая артерия – пешеходный бульвар. Это благоустроенное пространство с архитектурным освещением модифицируемыми общественными зонами для отдыха всех поколений. По обеим сторонам бульвара на первых этажах жилых домов появятся торговые галереи с продуманным пулом арендаторов и видов бизнеса. Территория микрорайона изолирована от машин – наземная парковка вынесена за пределы дворов. В микрорайоне обеспечена безбарьерная среда, а по всему периметру расположено видеонаблюдение, что обеспечивает безопасность жителей.

«Домашний» – это первый проект, который строится в Тюмени с привлечением инфраструктурных облигаций. Также это первый цифровой микрорайон в городе, где будут применены технологии «умного дома» и «умной квартиры». Он располагается в районе Московского тракта, недалеко от ТРЦ «Колумб» и будет состоять из 24 домов. В перспективе в районе появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Благодаря удобной транспортной развязке отсюда можно за 15 минут добраться до центра города и до любой его точки.

Узнать подробнее о ЖК, выбрать и забронировать подходящую квартиру можно на сайте strana.com.