В Тюмени могут появиться улицы в честь афганца, токаря, тестодела и генерал-губернатора. Фото: Тюмень - наш дом

На Лесобазе в Тюмени может появиться улица в честь Сергея Свиридова. С таким предложением выступил ТОС «Совет микрорайона Тура».

По информации городской администрации, Сергей Григорьевич родился в Тюменской области. В Афганистане, где он принимал участие в боевых действиях, его тяжело ранили. Однако мужчина продолжал сражаться, прикрывая отход товарищей. Он погиб на поле боя. Храброго тюменца посмертно наградили за мужество и отвагу орденом Красной Звезды.

Кстати, в областной столице хотят назвать некоторые улицы в честь тех, кто был удостоен звания почетного гражданина города Тюмени. Это бригадир-тестодел пряничного цеха тюменского хлебокомбината Прасковья Бухарова, екатеринбургский купец Михаил Иванов и мастер модельного цеха тюменского станкостроительного завода Николай Рыбалов.

Этой же чести может удостоиться Александр Хрущев – генерал-губернатор Западной Сибири, который развивал народное хозяйство города, а также Юрий Шешуков – токарь тюменского судостроительного завода (он принимал участие в создании и спуске на воду со стапелей завода различных судов).