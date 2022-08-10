Тюмень и Тобольск заволакивает густым смогом. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

Тюмень и Тобольск заволакивает густым смогом. В социальных сетях появились весьма атмосферные фотографии.

Первыми на такое явление пожаловались жители духовной столицы Сибири. Тоболяки показали вид на город – сквозь дымку можно мало чего разглядеть. Одна из подписчиц местного паблика заявила, что в селе Ярково, цитата, «нечем дышать».

Фото - "Типичная Тюмень ЧП" в ВК.

В Тюмени обстановка пока не такая серьезная, однако горожане уже начались жаловаться на вонь во многих районах города. Кажется, что больше остальных страдают жители в районе Червишеского тракта. Неприятный запах ощущают на Лесобазе и Мысу.

Жители Тюменской области предполагают, что смог пришел из Ханты-Мансийского округа – Югры. В настоящее время там бушуют серьезные лесные пожары.

По последним данным, за минувшие сутки в Югре спасатели потушили три лесных пожара на общей площади 1,5 тысячи гектаров. На сегодня в лесах ХМАО продолжают активно тушить 64 лесных пожара на площади 110 тысяч гектаров, из них локализовано 22 лесных пожара на площади 40,6 тысячи гектаров.

Возгорания тушат 1 568 человек, среди которых работники базы авиационной и наземной охраны лесов Югры, главного управления МЧС России по Югре, «Центроспаса-Югории», парашютно-десантной службы региональных авиабаз Красноярского края, Республики Алтай, Тюменской, Свердловской, Новосибирской, Томской, Иркутской областей, арендаторы и добровольцы.

Спасатели рекомендуют вывезти из задымлённой территории детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. Кроме того, следует избегать длительного пребывания на улице детей и беременных женщин. Окна квартиры или офиса нужно держать закрытыми как ночью, так и утром. С утра, например, особенно велика концентрация вредных веществ в воздухе. Кстати, открытые окна или форточки обязательно следует завешивать мокрой марлей или любым другим материалом.