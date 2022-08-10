Коронавирус в Тюмени, последние новости на 8 августа 2022 года: заболел еще 351 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 августа 2022 года увеличилось на 351. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 8 августа 2022 года увеличилось на 351. Всего с начала пандемии ковид подхватили 195 727 человек.

По состоянию на 10 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 2 666 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 3,6%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе.

Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах Российской Федерации. Выздоровели за сутки 14 552 человека, или на 11,2% больше в сравнении с 9 августа 2022 года. Выявлен 23 771 новый случай. Умерли за сутки 56 человек.