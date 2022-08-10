Известный блогер приедет в Тюмень для дегустации школьного меню. Фото: Тюмень - наш дом

Известный блогер и популярный телеведущий Александр Белькович приедет в Тюмень для дегустации школьного меню. В своей телепередаче «ПроСТО кухня» он учит готовить вкусно и недорого.

– Во время дегустации ребята вместе с и шеф-поваром попробуют новинки и классику меню, выскажут свои предложения, что они хотят видеть в столовых. Также Александр проведет мастер-класс и даст рекомендации школьным поварам, – рассказали в КШП «Центральный».

По словам представителя комбината школьного питания, приготовление еды для детей (речь идет о школьной кухне) имеет свои особенности. Здесь в меню использовать все что угодно нельзя – есть ограниченный список продуктов. Например, из специй и приправ – только соль и сахар. Все блюда, конечно, строго подчиняются требованиям СанПиН и Роспотребнадзора.

СПРАВКА КП»

Александр Белькович – ресторатор, телеведущий, автор кулинарных книг и блогер. Известен своим шоу «ПроСТО кухня» на телеканале СТС. Он готовит простые блюда, которые доступны каждому человеку. Любимым и самым масштабным проектом Саши стало международное реалити-шоу «МастерШеф Дети». Как раз поэтому он очень заинтересовался темой школьного питания.