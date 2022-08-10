На Лесобазе в Тюмени авто после столкновения с маршруткой влетело в столб. Фото: скриншот с видео

На улице Домостроителей (район Лесобаза) в Тюмени сегодня, 10 августа, утром произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Около дома № 18а в нее влетел «Рено Логан», после чего машину отбросило на фонарный столб.

По данным пресс-службы местного управления Госавтоинспекции, дорожный инцидент случился в седьмом часу утра.

– В результате ДТП пострадал 62-летний водитель легкового автомобиля. В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, – сообщили в ведомстве.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Профсоюзной, 1 в Тюмени 3 апреля 2022 года ночью в бетонный столб въехал «Равон-Нексия». Водитель не смог выбрать безопасную скорость и не учел дорожные и погодные условия.

В больницу за медицинской помощью обратились четверо пассажиров автомобиля в возрасте 18 – 19 лет, у них легкие травмы.