«Над ребенком мать в истерике билась». В Тюмени мотоциклист влетел в коляску с малышкой

На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени мотоциклист сбил коляску с годовалым ребенком. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На перекрестке улиц Широтной и Монтажников в Тюмени мотоциклист влетел в коляску с малышкой. Дорожно-транспортное происшествие случилось накануне, 9 августа, вечером.

Очевидец ЧП рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень», что ребенок лежал на асфальте, рядом с ним стояла коляска: «Над ним мать в истерике билась. Я с женой мимо проходил. Ей стало слишком не по себе от криков, видимо, матери ребенка, пришлось уйти».

В социальных сетях другие очевидцы тоже рассказали немного о том, что они видели. Они утверждают, что мама ребенка с коляской переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

«Я проезжала там, коляска была вся сломана. Так страшно, сердце сжалось от боли»; «Скорая приехала очень быстро, медики аккуратно отнесли девочку в скорую. Минут 5 – 7 ещё стояли, потом выбежал врач, крикнул, что надо срочно ехать, и они с мигалками умчались. Девочка не двигалась, только ручку один раз подняла, но, слава богу, дышала».

Один из тюменцев сообщил, что этот перекресток очень оживленный и опасный: «Часто хожу там, дети 5 – 6 лет летят на самокатах вперёд родителей и бабушек (там садик недалеко), в этот же момент летит скорая со стороны Федюнинского. Я своих амбалов за руку перевожу через дорогу, и в другой руке самокат».

В пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции подтвердили информацию о том, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на красный.

– Она везла дочку в коляске. На нее пришелся удар. В результате ребенок выпал из коляски. Мать не пострадала, – отметили в ведомстве.

Информация о состоянии малышки уточняется.