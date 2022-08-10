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Общество10 августа 2022 4:20

На Мысу в Тюмени 10 августа 2022 года погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
На Мысу в Тюмени 10 августа 2022 года погаснут светофоры.

На Мысу в Тюмени 10 августа 2022 года погаснут светофоры.

Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 10 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Челюскинцев и Володарского, Советской и Челюскинцев; с 15.00 до 17.00 – на пересечении улиц Судоремонтной – Малиновского, Судоремонтной и Тобольского Тракта, а также у школы № 48.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.