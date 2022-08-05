Андрей Артюхов назвал тюменских железнодорожников высочайшими профессионалами своего дела. ТРО партии "Единая Россия".

Андрей Артюхов назвал тюменских железнодорожников высочайшими профессионалами своего дела. Исполняющий обязанности председателя Тюменской областной думы принял участие в торжестве в честь Дня железнодорожника, на котором присутствовали работники СвЖД, ветераны отрасли, а также студенты профильных колледжей. По давней традиции, праздник отмечают в первое воскресенье августа.

– Вы высочайшие профессионалы, обеспечивающие бесперебойную перевозку жителей нашего региона и транспортировку грузов. Вы люди с большим и добрым сердцем, – отметил законодатель.

Он поблагодарил железнодорожников за то, что они присоединились к новогоднему проекту единороссов «Елка желаний» и исполнили мечту больного 9-летнего мальчика Мирона. Ребенок вместе с машинистом Леонидом Чепурновым проехал от Тюмени до Войновки в кабине тепловоза. Мужчина показывал Мирону, как управляют такой огромной машиной. Для мальчика, увлеченного железной дорогой, эта поездка стала настоящим новогодним чудом.

Поздравляя специалистов отрасли, руководитель фракции «Единая Россия» отметил их ключевую роль в развитии региональной экономики: «Очень важна и работа по поддержке ветеранов отрасли, а также благотворительные и социальные проекты, которые реализует Тюменский регион Свердловской железной дороги».

Депутат вручил Благодарственные письма Тюменской областной думы заслуженным работникам Тюменского региона Свердловской железной дороги: начальнику тяговой подстанции Ишимской дистанции электроснабжения Свердловской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» Виктора Егорочкина, председателю Совета ветеранов Тюменской дистанции гражданских сооружений Свердловской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Свердловской железной дороги Татьяне Велижаниной, дежурной по железнодорожной станции Тюмень Тюменского региона Свердловской железной дороги Ольге Поповой, руководителю хора «Молодая душа» ДК «Железнодорожник» Светлане Федоровой. Кроме того, благодарность председателя Тюменской областной думы была вручена заместителю главного ревизора по безопасности движения поездов аппарата главного ревизора по безопасности движения поездов Свердловской железной дороги Антону Шалаеву.

Отметим, что тюменских железнодорожников поздравили также председатель Совета ветеранов Тюменской области Степан Киричук, заместитель главы Тюмени Петр Вагин, заместитель начальника дороги по территориальному управлению в Тюменском регионе Анатолий Коротаев.