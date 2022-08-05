«Дети падали, ударялись». Тюменцы жалуются на опасную детскую площадку, где торчат куски железа и есть большая яма

В Тюмени жильцы дома просят власти исправить опасную детскую площадку. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В Тюмени жильцы домов № 46, 48 и 52 на проезде Геологоразведчиков просят власти исправить опасную детскую площадку. По их словам, детишки там то падают, то спотыкаются.

«Срезаны качели, из земли торчат железные обрезки и бетон, все это засыпано песком. Неоднократно дети падали с горки, так как защиты верхнего яруса нет никакого абсолютно. Отсутствует безопасное покрытие площадки. Мусор на площадке никто не убирает, нет песка в песочнице! После самых минимальных осадков гулять с детьми просто невозможно, площадка превращается в болото», – пишут горожане в социальных сетях.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Однако это еще не все беды перечислены. Оказывается, на площадке есть большая яма – как раз на спуске с горки. А вот единственную карусель, которая была, срезали. «Наши дети очень нуждаются в качественной и безопасной детской площадке, соответствующей всем нормам!», – заявляют тюменцы.

В пресс-службе городской администрации ответили, что подобные вопросы надо задавать управляющей компании – и по поводу благоустройства дворовой территории, и по вопросам текущего содержания.

Фото - Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Что касается комплексного благоустройства, то здесь уже сформирован земельный участок. Это значит, что собственники принимают решение, чтобы провести ремонт, заменить малые архитектурные формы, – пояснили в ведомстве.

Кстати, двор дома № 50 на проезде Геологоразведчиков уже благоустраивали 10 лет назад. Поэтому дворовую территорию включать в проект не будут – не положено. А по поводу уборки – информация поставлена на контроль, квартальный проведет встречу и отработает все необходимые вопросы.