Тюменка разом обеднела на 150 тысяч рублей, дважды поверив мошенникам. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции обратилась 49-летняя жительница областной столицы. Женщина рассказала, что потеряла крупную сумму денег, доверившись злоумышленникам.

Ей поступил звонок от сотрудника банка. Звонивший заверил гражданку, что мошенники пытаются с ее счета снять накопления, и чтобы этого не произошло, надо кое-что сделать

– Местная жительница зашла в онлайн-банк и перевела все деньги на «защищенный счет». Потом злоумышленники предложили ей помочь в поимке преступников, но для этого требовалась более крупная сумма денег. Потерпевшая в банке положила все свои сбережения на этот же счет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Общая сумма потери составила более 150 тысяч рублей. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, та поняла, что попалась на уловку мошенника. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.