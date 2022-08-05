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Происшествия5 августа 2022 11:10

Тюменка разом обеднела на 150 тысяч рублей, дважды поверив мошенникам

Возбуждено уголовное дело
Сергей Швецов
Тюменка разом обеднела на 150 тысяч рублей, дважды поверив мошенникам.

Тюменка разом обеднела на 150 тысяч рублей, дважды поверив мошенникам.

Фото: Ольга Крыльцова

В отдел тюменской полиции обратилась 49-летняя жительница областной столицы. Женщина рассказала, что потеряла крупную сумму денег, доверившись злоумышленникам.

Ей поступил звонок от сотрудника банка. Звонивший заверил гражданку, что мошенники пытаются с ее счета снять накопления, и чтобы этого не произошло, надо кое-что сделать

– Местная жительница зашла в онлайн-банк и перевела все деньги на «защищенный счет». Потом злоумышленники предложили ей помочь в поимке преступников, но для этого требовалась более крупная сумма денег. Потерпевшая в банке положила все свои сбережения на этот же счет, – сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Общая сумма потери составила более 150 тысяч рублей. Когда злоумышленник перестал выходить на связь, та поняла, что попалась на уловку мошенника. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.