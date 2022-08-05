Главы ПАО «Россети» и АО «Корпорация «МСП» обсудили расширение сотрудничества электросетевого комплекса с малым и средним бизнесом. Фото - "Россети Тюмень".

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и генеральный директор АО «Корпорация «МСП» Александр Исаевич обсудили результаты работы энергокомпании с малыми и средними предприятиями, дальнейшее расширение доступа МСП к закупкам организаций электросетевого комплекса, технологическое присоединение к инфраструктуре, а также механизмы поддержки малого и среднего бизнеса.

Также стороны рассмотрели возможные механизмы реализации законодательных нововведений по программам развития поставщиков (исполнителей, подрядчиков), предусматривающих «выращивание» субъектов малого и среднего предпринимательства с правом последующего заключения офсетных договоров.

Между ПАО «Россети» и АО «Корпорация МСП» с 2015 года действует соглашение о сотрудничестве. По итогам 2021 года объем заключенных договоров компании с субъектами МСП с учетом спецторгов увеличился на 19% (к 2020 г.) и составил 217,5 млрд рублей. Доля малого бизнеса в общем объеме закупок с учетом договоров субподряда составила 78% (при минимальном «нормативе» для компаний с госучастием в 20%).

В Тюменском макрорегионе норматив закупок у субъектов МСП для компаний с госучастием перевыполнен в 4,4 раза. В 2021 году на оплату поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг «Россети Тюмень» направили субъектам МСП порядка 9,2 млрд рублей, что составило 88% в доле исполненных в 2021 году договоров. При этом количество заключенных «Россети Тюмень» договоров с субъектами МСП по сравнению с 2020 годом увеличилось в 2 раза – до 716.

«Россети» на постоянной основе реализуют меры по повышению привлекательности закупочных процедур для субъектов МСП, в т.ч. сокращают число необходимых документов, сроки оплаты поставок, снижают требования к независимому обеспечению, упрощают порядок проведения неконкурентных «малых» закупок с использованием электронных площадок.

Группа реализует программу партнерства, к которой уже присоединилось 565 малых и средних предприятий. В 2021 году партнерами «Россети Тюмень» стали 280 субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 100 из них – представители Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Также, в группе компаний постоянно действует совещательный орган по вопросам обеспечения эффективности закупок, в том числе для МСП, предусматривающий обмен информацией и обучающие семинары. В работе участвуют институты развития, общественные организации и объединения предпринимателей.

– Малый и средний бизнес – важный сектор экономики, который не только берет на себя большую часть сервисных функций, но и является источником новых идей и технологических инноваций. Группа «Россети» – один из крупнейших заказчиков у МСП, активно участвует в государственных программах поддержки. Сегодня малые и средние предприятия со всей страны поставляют нашим компаниям почти 9 тысяч различных товаров и услуг. Они наравне с крупными корпорациями являются нашими надежными партнерами в импортозамещении, развитии и модернизации электросетевого комплекса, – сказал Андрей Рюмин.

– Очень важно, чтобы, несмотря на санкционные ограничения, компании с госучастием продолжали поддерживать малый бизнес и закупать у них товары в рамках правительственной 25-процентной квоты. Также мы обсудили возможность участия группы «Россети» в новой программе выращивания МСП-поставщиков и перспективы заключения офсетных договоров, которые поручил запустить президент РФ на Петербургском международном экономическом форуме. Эти инструменты позволят реализовывать политику импортозамещения и создавать в нашей стране новые производства при поддержке госкомпаний, – отметил Александр Исаевич.