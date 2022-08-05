Коронавирус в Тюмени, последние новости на 5 августа 2022 года: заболели еще 217 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 августа 2022 года увеличилось на 217. Фото: архив "КП"

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 августа 2022 года увеличилось на 217. Всего с начала пандемии ковид подхватили 194 414 человек.

По состоянию на 5 августа 2022 года в стране количество госпитализаций за сутки составило 1 906 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,5%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ.

Выздоровели за сутки 9 817 человек, или на 0,7% больше в сравнении с 4 августа 2022 года. Выявлено 18 555 новых случаев. Умерли за сутки 47 человек.