В Тюменской области задержали шесть поездов из-за ЧП с локомотивом. Фото: архив "КП"

На перегоне Войновка – Тобольск в Тюменской области накануне, 4 августа, сломался локомотив. Пока его ремонтировали, на путях пришлось задержать два пассажирских и четыре грузовых поезда.

– Из-за неисправности тепловоза произошла вынужденная остановка пассажирского поезда сообщением Новый Уренгой – Казань. На станции Туринския произведена замена локомотива, после чего состав продолжил движение, – рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Сейчас график движения железнодорожного транспорта уже восстановили. Сотрудники тюменской транспортной прокуратуры организовали проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что два человека погибли под колесами поездов в Тюменской области 11 марта 2022 года. Как сообщили в пресс-службе СК на транспорте УРФО, погибшие – 20-летний молодой человек, переходивший через ж/д пути на 2 136-м км (пикет 9), и девушка, переходившая ж/д пути на 2 137-м км. В обоих случаях машинисты попытались предотвратить наезд на людей, экстренно тормозили и сигналили, но трагедии избежать не удалось.