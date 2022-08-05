Выступал перед президентами 15 стран: что известно о новом дирижере Тюменского филармонического оркестра

Тюменский филармонический оркестр возглавил дирижер, который выступал перед президентами 15 стран. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменский филармонический оркестр возглавил дирижер Юрий Медяник. Он известен в широких кругах музыкантов. О таланте нового руководителя коллектива говорит тот факт, что он выступал перед президентами 15 стран.

Также известно, с 2017 года Медяник является главным дирижером шоу «Синяя птица», который транслирует один из федеральных каналов. Еще удалось поработать на ледовом шоу Игоря Крутого, на концерте Николая Баскова в Государственном Кремлевском дворце и выступлении поэта Н. Добронравова.

– Видео, в котором Юрий исполняет Libertango на бандонеоне, посмотрели более 52 миллионов человек, а ролик «Чардаш с северокорейской скрипачкой» – более 11 миллионов. Также он является соавтором саундтрека к фильму «Лед 2», – рассказали в информационном центре правительства региона.

Алексей Карабанов, прежний руководитель коллектива, который проработал один год, отправился в Санкт-Петербург. Там он будет заниматься научной деятельностью.

Кстати, услышать оркестр под управлением Юрия Медяника можно уже 20 августа на площади 400-летия Тюмени в 17.00.