В Тюмени имама оштрафовали за распространение экстремистских материалов. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени оштрафовали 70-летнего председателя местной мусульманской религиозной организации. Суд решил, что имам распространял экстремистские материалы, но сам ответчик с такими доводами не согласен.

– 21 марта 2022 года мужчина в областной столице дал людям книги, которые внесены в федеральный список экстремистских материалов. В судебное заседание стороны не явились. Вину имам не признал, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Ответчик пояснил, что эти книги были перенесены в подвал мечети, где молились прихожане, из библиотеки. Затем их доставили в хозпостройку, где сейчас живет мужчина. Их он хранил с другими обучающими материалами.

Непризнание вины судья расценил как способ защиты с целью избежать административной ответственности за содеянное, уточнили в суде. В итоге на имама наложили штраф в размере 4 тысяч рублей, а все книги изъяли.