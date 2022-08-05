В тюменском драмтеатре 5 августа 2022 года пройдут пожарно-тактические учения: ожидается скопление спецтехники

Пожарные проведут учения в Тюменском драмтеатре 5 августа 2022 года. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В тюменском драмтеатре сегодня, 5 августа 2022 года, пройдут пожарно-тактические учения. В связи с этим у здания ожидается большое скопление специальной техники.

– Будет отрабатываться тушение пожаров и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Это штатное мероприятие, – уточнили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Ранее в Тюмени спасатели провели командно-штабную тренировку. По сигналу учебной тревоги в зону условной чрезвычайной ситуации были направлены подвижный пункт управления и аэромобильная группировка регионального МЧС России, всего более 15 единиц техники и 140 человек личного состава.

Ранее «КП» – Тюмень» писала, что на понтонной переправе на Лесобазе в Тюмени провели масштабные учения. По легенде, тут поднялся уровень реки Туры и затопило 84 дома.

– Было проведено заседание комиссии по ЧС. Принято решение об эвакуации населения в пункты временного размещения. После чего надо было укрепить тело дамбы в месте прорыва с помощью спецтехники и мешков с грунтом, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.