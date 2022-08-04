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Общество4 августа 2022 12:30

В Тюменском районе 5 августа 2022 года пройдут сплошные проверки водителей на трезвость

Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции
Сергей Швецов
В Тюменском районе 5 августа 2022 года пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

В Тюменском районе 5 августа 2022 года пройдут сплошные проверки водителей на трезвость.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменском районе 5 августа 2022 года пройдут сплошные проверки водителей на трезвость. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

– В мероприятиях примут участие инспекторы полка ДПС, сотрудники технадзора и пропаганды безопасности дорожного движения, а также кинологи, – пояснили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД рассказали, что в 2022 году на дорогах Тюменского района произошло 17 ДТП с участием нетрезвых водителей. В них 1 человек погиб и 27 травмированы.