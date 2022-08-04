В Тюмени придумывают имя для зеленого уголка на улице Фёдорова с необычной фишкой

В Тюмени придумывают имя для зеленого уголка по улице Фёдорова с необычной «фишкой». Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени придумывают имя для зеленого уголка на улице Николая Фёдорова. Эту территорию обновят в 2023 году.

– Концепция её благоустройства заключается в создании привлекательной территории для жителей города и близлежащих жилых комплексов с удобными транзитными маршрутами и озелененного пространства для отдыха, связанного с историей города, – пояснили в пресс-службе городской администрации.

Здесь появятся, конечно же, детские игровые и спортивные площадки, зоны отдыха, площадки для выгула собак, специалисты высадят кустарники.

Кстати, будет тут и фишка. Она представляет собой арт-объект в виде слова «Тюмень», где буква Т выполнена в виде весов, которые производили в областной столице.