В Тюмени 10 мужчин, спонсировавших террористов, получили сроки от 11 до 18 лет. Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

В Тюмени осуждены 10 участников террористической ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена на территории РФ). Мужчины получили сроки от 11 до 18 лет лишения свободы за антиконституционную деятельность.

– Группировка вела целенаправленную работу по формированию материально-технического и финансового обеспечения организации. Ее лидеры распространяли среди жителей областной столицы и региона террористическую идеологию. Они проводили собрания, на которых вербовали в свои ряды новых членов из местных мусульман, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы области.

У них изъяли запрещенные в стране пропагандистские материалы, гаджеты, диски, а также флешки. А задержали их еще в ноябре 2019 года. Кстати, среди них есть мужчина, которого осудили в 2005 году к шести годам тюрьмы за создание террористической организации. Но тогда Европейский суд по правам человека его оправдал.

Этот приговор в законную силу пока не вступил. Его еще можно обжаловать в апелляционном военном суде через Центральный окружной суд.