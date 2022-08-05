На четырех перекрестках в Тюмени 5 августа 2022 года погаснут светофоры. Фото: Тюмень - наш дом

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 августа, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 20.00 отключение произойдет на пересечении улиц Широтной и Моторостроителей, Широтной и Народной, а также на улице Моторостроителей в районе дома № 5; с 13.00 до 15.00 – на проезде 9 Мая в районе школы № 70; с 8.30 до 10.00 – на пересечении улиц Дамбовской и Лесопарковой; с 9.00 до 19.00 – на пересечении улиц Щербакова и Дружбы.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.