На детский телефон доверия в Тюменской области поступило более 1 800 звонков. Фото: Архив "КП"

На детский телефон доверия в Тюменской области поступило более 1 800 звонков. По номеру 8-800-2000-12 могут звонить как дети, так и взрослые.

Несовершеннолетние сделали около одной тысячи звонков. Они хотели поговорить на тему отношений в семье.

– В Ишиме, Тобольске, селе Омутинском специалисты организуют мобильное бюро помощи семьям из отдаленных территорий. Аналогичная служба уже действует на базе регионального центра «Семья». А в социально-реабилитационных центрах планируют запуск студии мультипликации, – рассказали о планах в информационном центре правительства региона.

Кроме того, готовится к открытию «Школа замечательных родителей». В ней будут наставлять родителей, которые были замечены в жестоком обращении с детьми, на путь истинный.

На сегодняшний день в области 26 муниципалитетов, 4 социально-реабилитационнных центра, 22 центра соцобслуживания населения и 468 образовательных организаций охвачены комплексом мер для оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения.