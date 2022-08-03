В Тюмени сбили двух детей на пешеходных переходах. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

За прошедшие сутки на тюменских дорогах пострадали два ребенка. Оба ДТП случились на пешеходных переходах.

Одна авария произошла напротив дома № 183 на улице Пышминской. Здесь на нерегулируемом пешеходном переходе водитель «Киа Церато» сбил 11-летнюю девочку. Ребенка, который вышел из-за остановившегося встречного автомобиля, он просто не заметил. Девочка травмировала голову.

Другое ДТП случилось на 6-м километре Салаирского тракта на регулируемом пешеходном переходе. Тут ВАЗ-2110 наехал на юного велосипедиста.

– Водитель пояснил, что приближаясь к зебре, не заметил запрещающий сигнал светофора и не увидел едущего на велосипеде ребенка. В результате ДТП 12-летний мальчик получил травму головы и множественные ушибы, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно внимательными при проезде пешеходных переходов и движении во дворах. В таких местах надо снижать скорость, так в любой момент на проезжей части могут появиться дети.