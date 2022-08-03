Тюменский бомж отправился в колонию за ограбление магазина на 246 рублей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области на два года лишения свободы осудили мужчину, который совершил налет на магазин. Отбывать наказание злодей, который не имеет определенного места жительства, будет в исправительной колонии общего режима.

Криминальный инцидент произошел 16 января 2022 года. В этот день в селе Гилево житель региона решил ограбить магазин «Легенда-2». Он зашел в помещение и стал угрожать ножом продавцу, выговаривая при этом угрозы убийством.

– Он потребовал от женщины передать ему две бутылки пивного напитка, пачку сигарет и зажигалку. Продавец отдала ему требуемое. Похищенным распорядился по своему усмотрению, тем самым причинив ущерб магазину на сумму 246 рублей, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В судебном заседании подсудимый вину признал. От дачи показаний отказался. Гражданин ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит. Однако он злоупотребляет алкоголем и не имеет определенного места жительства.