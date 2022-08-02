В Тюмени чуть не случился пожар из-за оставленной в розетке зарядки. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени чуть не случился пожар из-за зарядки, которую оставили в розетке. К счастью, хозяйка смартфона была дома.

Как рассказали спасатели, женщина оставила зарядное устройство в розетке, сняв телефон со шнура. Позже кабель стал искрить. Горожанка почувствовала запах дыма и срочно обесточила устройство. В итоге пострадало постельное белье на кровати – именно там лежал провод. Тюменка считает, что ей подсунули подделку.

Местные пожарные в принципе не советуют оставлять без присмотра включенные в розетку электроприборы. Ведь они могут стать реальной причиной пожара.

– Если неожиданно отключают электричество, а затем снова включают, напряжение в розетке может одномоментно увеличиться до 300 вольт и выше. Летом скачок напряжения, к примеру, может вызвать удар молнии. Такие перепады напряжения могут не только привести устройство в негодность, но и стать причиной пожара, – рассказал начальник службы пожаротушения 32-го пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Тюменской области подполковник внутренней службы Семен Зенков.