На Ямале распределено более 320 арктических гектаров

Фото: Законодательное Собрание ЯНАО

Год назад на Ямале начал действовать закон об определении территорий для предоставления земельных участков в безвозмездное пользование. Он стал логическим продолжением федерального закона, направленного на рациональное использование Арктических земель.

Общая площадь участков, которые могут быть выделены на Ямале, составляет более 17 тысяч гектаров. На данный момент в регионе распределен 321 гектар земли (Приуральский, Надымский и Красноселькупский районы, Ноябрьск, Лабытнанги и Салехард). Всего было заключено 315 договоров, из которых 32 – по коллективным заявлениям. Еще 180 заявлений находятся на рассмотрении.

По мнению первого заместителя председателя Законодательного Собрания Ямала Алексея Ситникова, несмотря на климатические условия, регион оказался привлекательным для россиян.

– Большинство заявлений поступило от самих ямальцев. Также около десятка заявок подали жители Омска, Тюмени и Екатеринбурга. У заявителей есть год, чтобы определиться, в каких целях использовать землю: построить дом, обустроить дачу, – рассказал парламентарий.

Отметим, что в соответствии с законом автономного округа, на Ямале установлены территории, в границах которых гражданам могут быть предоставлены земельные участки площадью не более одного гектара на 5 лет.

Как правило, земельные участки, которые выбирают граждане, находятся вблизи населенных пунктов с максимально возможной транспортной доступностью. При этом особое внимание уделено соблюдению интересов коренных малочисленных народов Севера.

Сейчас в ямальском парламенте идет работа над внесением изменений в действующий закон.

– Изменения связаны с вступившим с силу законом об образовании муниципального округа Шурышкарский район. Проект закона, который планируется рассмотреть, уточняет территории вновь образованного муниципального округа, в границах которых гражданам бесплатно предоставляются земельные участки, – пояснил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.