Близость к природе без отрыва от городской жизни: в Квартале «Скандиа у Озера» приступили к строительству третьей очереди домов. Фото - ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА У ОЗЕРА».

Городской комфорт и природные пейзажи во время прогулок у дома – в «Квартале у озера» мечты о загородном жизни превратятся в реальность.

Компания «Скандиа», которой принадлежит проект, продолжает строительство квартала и приступила к реализации новой очереди домов «Квартала у оОзера». Это значит, что уже сейчас есть шанс приобрести квартиру по стартовой цене на выгодных условиях.

О проекте «Квартал у озера»

«Квартал у озера» – это уютный малоэтажный квартал в районе озер Песьяное и Чистое, в шаговой доступности от лесопарка и в 2,5 км от Гилевской рощи. Такая локация позволяет реализовать одну из задумок проекта – сформировать гармоничную среду для жизни, объединив городской комфорт и природный ландшафт.

В прошлом году заселились первые 9 домов квартала, а в настоящее время началось строительство третьей очереди, состоящей из 11 домов. Окончание строительства первых домов запланировано на второй квартал 2024 года. На текущий момент в новой очереди строительства открыты продажи квартир в первых двух домах. Представлены планировки от 24 до 134 кв. метров.

Квартиры первого этажа имеют отдельный вход через придомовую террасу. Здесь можно организовать место отдыха для всей семьи, оформить палисадник или организовать площадку для игр с детьми.

В квартирах соблюдена правильная геометрия, нет длинных бесполезных коридоров и вытянутых комнат. Выделены ниши стандартного размера под модульную мебель, предусмотрена «грязная зона» для обуви и верхней одежды после прогулки.

Высота потолков на первом этаже составляет 3 метра, на этажах со второго по четвертый – 2,7 метра, поэтому в квартирах просторно и много естественного света.

Фото - ООО «Специализированный застройщик «СКАНДИА У ОЗЕРА».

Инфраструктура района

Сейчас район активно растет и преображается: развивается инфраструктура, строятся новые дома, детские сады, школы.

Здесь работают детские сады № 36 и № 62, школа № 67 и поликлиника № 13. В июне 2023 года запланировано открытие филиала школы № 30. Недавно в квартале начали свою работу стоматология, пункт интернет-магазина Wildberries и бьюти-студия. Открылись футбольная площадка и теннисный корт.

В шаговой доступности продолжается строительство торгового центра. Строительство завершится в первом полугодии 2023 года.

Рядом с кварталом есть два выезда на объездную дорогу, мосты на улицах Монтажников и Мельникайте, выезд на улицу Одесскую. Скоро появятся остановки общественного транспорта.

В 15 минутах езды на машине расположены крупные торговые центры: «Лента», «Леруа Мерлен» и ТРЦ «Тюмень Сити Молл».

С чего начать?

Познакомиться с компанией «Скандиа» и проектом «Квартал у озера» можно на официальном сайте или по телефону 50-80-10.

Вариантов покупки квартиры в «Квартале у Озера» несколько. Можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой с первоначальным взносом 30% от стоимости квартиры. Рассрочка действует до 31 октября 2023 года на 1-, 2- и 3-комнатные квартиры.

Приобрести квартиру в ипотеку можно по сниженной ставке в рамках программы «Господдержка 2020» или по программе «Семейная ипотека» от ПАО Сбербанк. Оформить ипотеку можно с процентной ставкой от 1,7% на период строительства дома. После получения ключей ставка увеличится до 5,7%. Также возможен вариант ипотеки со ставкой 4,3% на весь период строительства.

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Отдел продаж:

ул. Алексея Сергиенко, 9, офис 8,

телефон +7 (3452) 50-80-10.

режим работы офиса: пн. – пт. – с 10.00 до 19.00, сб. – с 10.00 до 17.00.

Больше информации о жилом комплексе – на сайте и в телеграмм-канале.

Дисклеймер:

Продажи квартир ведутся по ФЗ-214.

Застройщик: общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СКАНДИА У ОЗЕРА» (ИНН 7203431012, ОГРН 1177232028368).

Проектная документация – на Наш.Дом.РФ – ссылка.

Дисклеймер от Сбер – ссылка.