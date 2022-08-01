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Общество1 августа 2022 12:31

Срок перекрытия улицы 30 лет Победы в Тюмени продлили до середины августа

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
Срок перекрытия улицы 30 лет Победы в Тюмени продлили до середины августа.

Срок перекрытия улицы 30 лет Победы в Тюмени продлили до середины августа.

Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени продлили срок перекрытия улицы 30 лет Победы (от дома № 44 до дома № 62, то есть вдоль бульвара имени Николая Чукмалдина) до 15 августа. Здесь капитально ремонтируют тепловые сети.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве напомнили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам 30 лет Победы и Николая Федорова.