Срок перекрытия улицы 30 лет Победы в Тюмени продлили до середины августа. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени продлили срок перекрытия улицы 30 лет Победы (от дома № 44 до дома № 62, то есть вдоль бульвара имени Николая Чукмалдина) до 15 августа. Здесь капитально ремонтируют тепловые сети.

– Участников дорожного движения убедительно просим обращать внимание на дорожные знаки, заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения РФ, – отметили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве напомнили, что объехать закрытый участок дороги можно по улицам 30 лет Победы и Николая Федорова.