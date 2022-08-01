Тюменские дачники аплодисментами встретили новый автобус. Фото - ГУС ТО.

Тюменские дачники аплодисментами встретили новый автобус № 142 «Тюмень – «Птицевод». Сегодня, 1 августа, утром он совершил первый рейс.

Тюменцы из садового общества «Птицевод», на территории которого расположены 411 участков, за свои деньги расширили центральную дорогу, поставили остановочный павильон и соорудили разворотную площадку, а еще смонтировали дорожные знаки. В итоге власти решили пустить сюда автобус. Компания-перевозчик нашлась в ходе торгов.

– Тут будут курсировать автобусы среднего класса с 30 посадочными местами вместимостью до 50 человек. Автобусы отправляются от автовокзала 3 раза в день. Льготные категории граждан едут бесплатно. Для остальных билет стоит порядка 160 рублей, – сообщил директор компании-перевозчика Руслан Абдразаков.

По словам начальника управления транспорта и дорожного хозяйства Александра Исакова, транспортная сеть региона постоянно развивается. Так, сегодня стартует новый маршрут «Тюмень – Ялуторовск» с заездом в сёла Беркут и Киёва.