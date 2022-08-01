Ишимец заплатит 166 тысяч рублей за костер, из-за которого разбушевался лесной пожар. Фото: Ольга Крыльцова

В Ишимском районе суд постановил взыскать с мужчины более 166 тысяч рублей за костер, который он развел на деляне лесосеки: из-за этого разбушевался серьезный лесной пожар. Кроме того, нарушителю назначили 200 часов обязательных работ.

Инцидент случился 19 октября 2021 года. В этот день житель региона поджег три кучи остатков от деревьев и уехал, не затушив огонь. Загорелась сухая трава на территории выруба, разбушевался лесной пожар, сгорели сосны.

– На судебном заседании подсудимый вину признал. Пояснил, что, когда узнал о пожаре, приехал его тушить. Считает, что возгорание произошло из-за ветра. С гражданским иском согласен частично, в содеянном раскаивается, – сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Ранее «КП»-Тюмень» писала, что в Тюменской области за прошедшую неделю произошло 49 пожаров. Спасено 2 человека, эвакуировано 6.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 53 раза. Оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части.