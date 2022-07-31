В Тюмени изучают фрагмент упавшего в 1903 году метеорита, найденного пять лет назад Фото: pixabay.com

Метеорит, упавший под Тюменью в 1903 году, перед падением мог пролететь тысячи километров вокруг орбиты Земли и накалиться до такого предела, что искрился всеми цветами радуги. Об этом заявил преподаватель студии детской игрушки Святослав Шитов. Как сообщает «Тюменская область сегодня», внеземное происхождение камня подтвердили известный краевед Виктор Копылов и доктор геолого-минералогических наук Евгений Максимов.

Обломки метеорита упали в районе тюменского ипподрома и деревни Кулакова, а взрыв произошел неподалеку от деревни Червишево, между реками Цынга и Пышма. Метеорит ударился так сильно, что пробил в земле глубокую четырехметровую воронку.

Кусок метеорита нашел пять лет назад друг Святослава, купивший участок земли. Выкопав котлован для пруда на глубине четырех метров, мужчина обнаружил камень и передал его другу. Увидев оплавленную структуру металла, Шитов догадался, что это часть метеорита, содержащий железо, никель и металлы никелевой группы.

По весу он тяжелее любого камня. Недавно находкой заинтересовались сотрудники национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства NASA.

Святослав изучает обломок метеорита и сравнивает его с другими геологическими находками. Изучив фрагмент, мы сможем узнать много нового и интересного о происхождении пришельца.