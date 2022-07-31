В Абатскую районную больницу поступил новый удобный маммограф Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Новый цифровой биопсийный маммограф «Маммо-5МТ» поступил в филиал ишимской областной больницы №4, в Абатскую районную больницу. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, аппарат впервые установили в больнице в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

На новеньком, удобном и быстром оборудовании специалисты провели семь обследований в первый день работы маммограф. Он нейтрально действует на пациента и делает снимки высокого качества, с хорошим разрешением. По словам заведующего Абатской районной больницей Юрия Лагунова, появление такого аппарата – важное долгожданное событие, которого ждали жительницы Абатского района.

- Ранняя диагностика позволяет выявить и предупредить заболевание на ранних стадиях и начать своевременное лечение. Маммография обнаруживает образования размером от двух милиметров. Выявление патологии на такой стадии сводит к нулю распространение опухоли, дает шанс на ее удаление и сохранение молочной железы, - сообщил Юрий Лагунов.

Из плюсов работы оборудования можно отметить цифровое качество и быструю связь с единой рентгенологической системой области. Все фотографии автоматически загружаются в единую базу данных, поэтому любой врач, подключенный к системе, может описать их с рабочего места. Кроме того, аппарат позволяет проводить биопсию при назначении врачом.

Врачи считают, что благодаря новому современному маммографу поднимутся показатели раннего выявления онкозаболеваний у женщин, что позволит лечить их на начальной стадии.