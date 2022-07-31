Салют в Тюмени на день города 30 июля 2022: видео салюта

Фото: скриншот с видео

Пятнадцатиминутный фейерверк завершил накануне вечером, 30 июля 2022, празднование 436-летие Тюмени. Тысячи жителей и гостей города собрались на городской набережной, чтобы воочию увидеть настоящие зрелище. Причем салюта было два. Один, пятиминутный, посвятили присвоению Тюмени звания «Город трудовой доблести», который выполнили на низкой высоте, нежели обычные фейерверки. Для этого использовали разные пиротехнические элементы и фигуры.

А через минуту тюменцы наслаждались другим, десятиминутным, фейерверком под бурные овации очевидцев.

Публикуем полную версию салюта в Тюмени на День города 2022.