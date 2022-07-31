Погода в Тюмени 31 июля 2022: жарко, но днем пройдет кратковременный дождь Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 31 июля, ожидается облачность с прояснениями, ночью местами кратковременный дождь. Днем везде пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах гроза, ночью и утром местами туман. Ветер северный с переходом на северо-восточный 6-11 м/с, днем местами порывы до 16 м/с, температура воздуха ночью +12…+17 C, днем +21…+26 C.

Погода в Тюмени 31 июля в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 31 июля (18 июля по старому стилю) Омельянов день, в честь святого мученика Емелинана. В этот день в южных районах заканчивалась жатва. После освящения священников серпов инструменты уносили и хранили до следующего года.

С этого же дня хозяйки заготавливали варенья и соленья на зиму, причем значительная часть заготовок – дары леса.