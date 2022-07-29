В Восточном округе Тюмени благоустроили двор площадью 10 тысяч квадратных метров

Фото: администрация Тюмени

В Тюмени преобразили дворовую территорию у домов на ул. Широтная, 163 – ул. Народной, 10. Как сообщили в городском комитете по связям с общественностью и СМИ, двор уже прошел предварительную приемку, все основные работы в нем успешно завершены.

Общая площадь территории – 10 тысяч квадратных метров. Для жителей установили 15 скамеек и столько же урн, турники, тренажеры, игровые комплексы, более 30 светильников по периметру и у подъездов домов, обустроили 260 метров проезда, сделали парковки для 96 автомобилей, обновили 865 метров тротуара, 4 тысячи квадратных метров газона, высадили 11 лип, одну ель и 107 кустарников сирени, а также смонтировали 321 метр ливневой канализации и уложили 66 водоотводных лотков.

Фото: администрация Тюмени

Руководитель управы Восточного округа Евгений Триль поделился, что до начала благоустройства с жителями была проведена большая работа по проектированию двора.

– Они сами принимали решения, какие и где надо обустроить парковки, площадки, освещение. В итоге двор получил комплексное благоустройство в полном объеме. Работы были начаты в мае, с наступлением строительного сезона. За это время, на три месяца раньше запланированного срока, двор уже обустроили. Сейчас он находится в пусконаладочной стадии. Это первый из восьми обновляемых в этом году дворов в Восточном округе. На стадии запуска еще две дворовые территории. Работы в них будут завершены в ближайший месяц, – рассказал он.