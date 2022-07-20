В тюменской ИК заключенному отрезали руку

В тюменском ИК заключенному отрезали руку. Фото: Ольга Крыльцова

В поле зрения тюменской прокуратуры попал случай в ИК-4. Здесь мужчина лишился руки, из-за нарушений правил безопасности возбуждено уголовное дело.

Осужденный находился в пекарне и попал правой рукой во вращающийся механизм станка по производству макаронных изделий. В итоге ему пришлось ампутировать руку.

– На место происшествия выезжал прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Тюменской области и его заместитель. Организовано проведение проверки, – рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. Виновниому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.