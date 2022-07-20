В Тюменской области людей с ограниченными возможностями вовлекают в спортивный туризм Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Федерация спортивного туризма Тюменской области активно вовлекает жителей региона с ограниченными возможностями здоровья в занятия спортивным туризмом. Организаторы готовят людей к разным соревнованиям, к примеру к фестивалю «Робинзонада», который проходит в деревне Криводанова Тюменского района. На эти цели Федерация получила президентский грант в размере 421,5 тысячи рублей.

Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в проекте участвуют 130 человек от 18 до 52 лет. В течение 2022 года они учат теорию по курсу «Спортивный туризм» и тренируются на базе ДЮЦ «Авангард». Благодаря этому они испытали на себе разные дистанции спортивного туризма в специализированном снаряжении.

Все полученные знания они закрепят на фестивале «Робинзонада». Ребята выступят в составе команд, попробуют свои силы, проанализируют полученные навыки и подумают, над чем еще стоит поработать. По словам заместителя председателя региональной организации Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) Елены Тюревой, фестиваль необходим для реабилитации людей с инвалидностью, которые смогут пообщаться с такими же, как они.

С положением о конкурсе «Робизнзонада – 2022» в Тюменской области можно ознакомиться здесь.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что в 2018 году команда «Синяя птица» из Нижней Тавды признана победителем областного слёта-фестиваля «Робинзонада – 2018». Второй по итогам всех испытаний стала упоровская команда «Олимп – 2000». Замкнули тройку лидеров «Туристы» из Сорокинского района. Тюменские спортсмены заняли восьмое (Восточный административный округ), девятое (Ленинский округ) и 15-е (Центральный округ) места.